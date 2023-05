Campanha de sensibilização para a reciclagem nas escolas de Santarém

Iniciativa “Onde está o R?” está a ser dinamizada pela Câmara de Santarém nas escolas do 1º ciclo do concelho. O objectivo é promover a separação de resíduos para reciclagem junto da comunidade escolar, em particular dos mais novos.

A Câmara de Santarém está a desenvolver uma campanha de promoção da reciclagem de resíduos nas escolas, designada “Onde está o R?”, que teve início no dia 24 de Maio nas escolas do 1º ciclo do Sacapeito e do Mergulhão. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, e o vereador Diogo Gomes, responsável pela gestão de resíduos, sensibilizaram os alunos para a necessidade de adopção de medidas que visem a promoção da economia circular, reduzindo o desperdício e potenciando a poupança de recursos naturais e energia.

Segundo nota do município, a iniciativa “Onde está o R?” visa motivar a comunidade escolar e as respectivas famílias para a separação das embalagens usadas e atingir os objectivos propostos para os próximos anos. Até 2030 os resíduos para reciclagem têm como meta 60%, aumentando para 65% em 2035. João Leite salientou a importância destas acções que irão decorrer nas escolas do todo o concelho. “É importante transmitir atitudes e comportamentos às crianças do 1º ciclo no que toca à reciclagem e separação dos resíduos”, disse, referindo que a escola tem um papel fundamental nesse campo.

O vereador Diogo Gomes frisa que os desafios que se colocam na gestão de resíduos em Portugal são enormes e lembrou que o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU 2030) obriga Portugal a cumprir a meta de 60% de reciclagem de resíduos urbanos, pelo que é fundamental mobilizar a sociedade nesse sentido. A Câmara de Santarém dispõe de 630 ecopontos instalados para deposição de resíduos para reciclagem e pretende aumentar o seu contributo para a economia circular, diz o autarca.

Segundo dados da Sociedade Ponto Verde (www.pontoverde.pt), no primeiro trimestre de 2023 foram recolhidas 108.368 toneladas de embalagens nos ecopontos nacionais, o que representa um aumento de 3%, em comparação com o período homólogo de 2022, no entanto, a reciclagem das embalagens de vidro decresceu. A actual taxa de reciclagem nacional de embalagens de vidro é de 56% e o objectivo é chegar aos 75%, até 2025.