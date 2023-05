Envelhecimento do corpo docente e redução de vagas são preocupações na Escola de Saúde de Santarém

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) tem em curso um projecto para construção de um segundo piso do bloco de aulas. O número actual de salas de aulas é insuficiente para as necessidades uma vez que a escola foi dimensionada para 250 estudantes e conta com cerca de 600. A informação foi dada pela directora da escola, Hélia Dias, na sessão solene da comemoração do 50º aniversário da instituição que decorreu a 16 de Maio, nas instalações da escola.

É também intenção da ESSS criar uma ala para laboratórios de práticas clínicas que possam ser polivalentes e que possam constituir a génese de um centro experimental de transferência de conhecimento. “A escola deve conseguir manter a sua atractividade aliada à competitividade que garanta a sustentabilidade e continuidade da mesma. Um dos desafios é a capacidade da escola alinhar a sua orientação estratégica com os objectivos de aumento sustentável. Este alinhamento é fundamental para desencadear processos de inovação, crescimento e desenvolvimento sustentável onde todos são importantes”, referiu Hélia Dias durante o seu discurso.

Uma das preocupações da direcção da instituição é o facto de este ano terem sido reduzidas as vagas a concurso uma vez que vai aplicar-se, pela primeira vez, na Escola Superior de Saúde de Santarém, a condição do número máximo de admissões. Segundo Hélia Dias, esta situação vai reduzir, em quatro anos, o número de estudantes em 20%, “um factor que se prevê crítico”. Também a situação do corpo docente é preocupante tendo em conta que até final deste ano vai reformar-se um professor e mais dois docentes vão ter condições para aposentação nos próximos dois anos. “A esta situação acrescem, infelizmente, atestados médicos de longa duração. A média de idades dos nossos professores é 56 anos, o que torna urgente o rejuvenescimento do nosso corpo docente”, sublinha a directora.

A ESSS está a procurar reconfigurar dois cursos nas áreas da saúde e tecnologia assim como pretendem ver acreditada outra licenciatura, em Fisioterapia, numa parceria com os Politécnicos de Viana do Castelo e Viseu. Hélia Dias garante que a instituição pautará o seu caminho pela qualidade, compromisso e excelência, sustentados na missão e valores da escola, onde todos têm assumido um papel preponderante.

O presidente do Instituto Politécnico de Santarém elogiou o dinamismo e evolução que a Escola Superior de Saúde de Santarém tem demonstrado ao longo dos anos. João Moutão sublinhou a necessidade de financiamento para avançar com as obras de ampliação do bloco de salas. “Os actuais quadros comunitários não incluem financiamento público para este tipo de obras, o que torna tudo isto num desafio muito grande mas não tenho dúvidas de que o vamos ultrapassar”, referiu o dirigente.