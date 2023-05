Já é possível visitar virtualmente a Vila Medieval e o Museu de Ourém

No Dia Internacional dos Museus, que se assinalou a 18 de Maio, a Câmara de Ourém apresentou o projecto Museu Municipal de Ourém a 360°. Financiado pelo programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus – ProMuseus2021, o projecto resultou na disponibilização de equipamentos que permitem visitas virtuais e imersivas aos núcleos expositivos e interpretativos do museu municipal, assim como à Vila Medieval e ao Castelo e Paço dos Condes de Ourém.

O equipamento promove o acesso a vários conteúdos num ambiente digital e ajustado a vários públicos, através de uma linguagem contemporânea, clara e simples, respeitando os princípios da inclusão e acessibilidade. Os diferentes públicos têm acesso a uma visão global dos diversos núcleos de forma intuitiva e acessível, e pessoas com mobilidade condicionada podem realizar uma visita informada e autónoma dos monumentos.

A apresentação do projecto contou com a presença da vice-presidente do município, Isabel Costa, do vereador Humberto Antunes e do presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, Luís Oliveira. A iniciativa esteve enquadrada na programação municipal que assinalou o Dia Internacional dos Museus e que envolveu ainda actividades no Parque Natureza do Agroal, uma caça ao tesouro para crianças e uma visita nocturna ao complexo monumental do concelho de Ourém.