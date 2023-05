Roubos baixaram mas burlas estão a aumentar

A criminalidade no ano de 2022 na área de responsabilidade do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) diminuiu 4,5% face a 2019, último ano pré-pandemia de Covid-19. A informação foi divulgada pela PSP que refere que no que toca à criminalidade violenta ou grave a redução é ainda mais acentuada com um decréscimo na ordem dos 19% face a 2019. A PSP de Santarém revela ainda em comunicado que os crimes praticados contra pessoas decresceram 7%, destacando-se a redução em 20% do crime de violência doméstica. Os crimes de roubo e furto também baixaram 30% e 11,5%.

Em sentido contrário, o registo de crimes de ameaça e coacção aumentou cerca de 27% face a 2019 tendo-se verificado também um aumento de 6% do registo de crimes contra o património, nomeadamente o aumento das burlas (em cerca de 70%).