Centro de Investigação Veríssimo Serrão entrega prémios

O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão (CIJVS) vai entregar no sábado, 27 de Maio, os Prémios CIJVS, após deliberações do júri em reunião realizada no dia 20 de Maio. “A assistência médico-hospitalar nos domínios portugueses da África do centro oeste (séculos XV a XVIII)”, da autoria de Jaime Ricardo Teixeira Gouveia, foi contemplada com o Prémio “Fundação Engenheiro António de Almeida”, enquanto Sandra Maria Esteves Coelho, com o trabalho “Eleições de 1842 em Santarém”, vai receber o Prémio “Águas de Santarém”.

A entrega dos prémios será efectuada pelos representantes da Fundação Engenheiro António de Almeida e da empresa municipal Águas de Santarém durante a sessão comemorativa do 11º aniversário do CIJVS, que vai decorrer no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém, no dia 27 de Maio, a partir das 16h00. Durante a sessão solene será proferida a comunicação “Prestígio e Autoridade Inquisitorial em Santarém: processos-crime de usurpação de funções”, pela académica Maria de Fátima Reis.

A cerimónia contará ainda com intervenções do director do CIJVS, Martinho Vicente Rodrigues, de Adriana Veríssimo Serrão e do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves. Na ocasião será ainda apresentada edição nº 12 da Revista Mátria XXI.