Duas centenas participam em jornadas da Associação Pediátrica Santarém Médio-Tejo

O Convento de São Francisco, em Santarém, acolheu as V Jornadas da Associação Pediátrica Santarém Médio-Tejo. Subordinado ao tema “Recém-nascido, Criança e Adolescente – o que importa saber?”, o evento contou com cerca de duas centenas de participantes. Na cerimónia de abertura, Aldina Lopes, directora do Serviço de Pediatria do Hospital Distrital de Santarém (HDS), salientou o orgulho que sente por passar o testemunho à nova direcção, presidida pela pediatra do HDS Alexandra Gavino. A Associação Pediátrica Santarém Médio-Tejo reúne especialistas dos Serviços de Pediatria do HDS e do Centro Hospitalar Médio Tejo.

As jornadas iniciaram-se quarta-feira, 25 de Maio, com um curso pré-congresso (com componente teórico-prática). Nos dias 25 e 26 decorreram mesas redondas sobre o recém-nascido e lactente, a criança, o adolescente e uma sessão centrada na ligação entre o hospital e os cuidados de saúde primários. O evento assume como principal objectivo actualizar conhecimentos nas diferentes áreas da pediatria e promover a relação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários em benefício da melhoria dos cuidados à criança e ao jovem.