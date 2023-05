Feira da saúde em Benavente

O parque 25 de Abril, em Benavente, vai ser palco da Feira da Saúde dia 4 de Junho. Caminhada, aulas de dança e rastreios de saúde fazem parte do programa.

O parque 25 de Abril, em Benavente, recebe a 6º Edição da Feira da Saúde no próximo dia 4 de Junho. A organização é da rede social do município de Benavente que programou para este dia uma caminhada pela saúde, às 9h. O percurso são cerca de seis quilómetros e as inscrições são gratuitas. A partir das 10h30 decorre a aula de alongamentos e correcção postural e pelas 11h uma aula de dança e movimento, promovida pela Associação de Socorros Mútuos Benaventense.

A feira termina às 17h e durante todo o dia podem ser realizados rastreios de saúde. No parque vai estar disponível um espaço próprio para as crianças e vai ser promovida a alimentação saudável.