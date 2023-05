Festival do Arroz Carolino atraiu milhares de visitantes a Benavente

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que decorreu de 19 a 21 de Maio na zona ribeirinha de Benavente, foi o certame com o maior número de visitantes desde a primeira edição. Ao longo dos três dias foram degustadas receitas confeccionadas com arroz carolino, um produto endógeno que a Câmara de Benavente quer valorizar e preservar.

Durante o festival foram consumidas cerca de quatro toneladas de arroz carolino. Apesar da seca que se faz sentir na região, este ano os orizicultores não prevêem problemas. De acordo com o administrador executivo da Orivárzea, António Madaleno, a falta de água é sazonal e afecta Portugal e a Europa. No ano passado, para minimizar eventuais estragos decorrentes da falta de água de qualidade, a empresa, que reúne o maior número de produtores de arroz em Portugal, baixou o número de hectares semeados. A produção de arroz manteve-se estável com 27 mil a 28 mil hectares.

Em Benavente, Vila Franca de Xira e Salvaterra de Magos a produção ronda os 15 mil hectares. O arroz foi um dos produtos que mais aumentou de preço este ano mas continua a ser uma preferência dos portugueses. Estima-se que cada pessoa no nosso país consome anualmente cerca de 20 quilos de arroz.

O Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas foi qualificado com a IGP - Identificação Geográfica Protegida, o que significa que é um produto qualificado pela União Europeia como tendo características diferenciadoras únicas a nível mundial. Segundo os chefs de cozinha que estiveram presentes no festival, este arroz absorve todo o sabor dos alimentos, um dos factores que o torna especial.