Praias fluviais de Tomar recebem distinção “Qualidade de Ouro”

À semelhança de anos anteriores, as zonas balneares de Vila Nova – Serra, Montes e Alverangel foram distinguidas com a Bandeira de Qualidade de Ouro de 2023 pela Quercus. A distinção tem como principal pressuposto a obtenção da qualidade da água excelente nos últimos cinco anos e todas as análises melhores que o percentil 95 considerado para qualidade excelente em 2023. No caso da água balnear de Alqueidão ainda não obteve a distinção uma vez que apenas em 2019 foi identificada como água balnear no âmbito do projecto vencedor do Orçamento Participativo de Tomar 2017.

Na época balnear 2023, a Quercus atribui o galardão “Praia com Qualidade de Ouro” a 394 praias nacionais, menos 46 do que em 2022. Das 394 praias galardoadas, 328 são costeiras, 56 interiores e 10 de transição. A região Tejo e Oeste é a que reúne um maior número de praias galardoadas (98).