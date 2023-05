Acesso ao ensino e ao emprego estão vedados para jovens com necessidades especiais

Daniela Maurício, Diogo Rosário e Marta são três jovens que frequentaram um curso inovador e pioneiro de Literacia Digital para o Mercado de Trabalho na Escola Superior de Educação de Santarém, do Instituto Politécnico de Santarém (IPS). O curso nasceu em 2018, pelas mãos de Maria Potes Barbas e da sua equipa, com o objectivo de dar competências a mais de uma dezena de jovens com necessidades educativas especiais. É um curso que foi distinguido com dois prémios e envolveu mais de 130 voluntários. O balanço final não poderia ter sido mais satisfatório: nove dos ex-alunos do curso conseguiram um lugar no mercado de trabalho.

Um deles é Diogo Rosário, um jovem natural de Perofilho, que todos os dias se deslocava de autocarro, sozinho, para o Complexo Andaluz do IPS, para fazer uma das coisas que mais gosta: aprender. Foi nas viagens de autocarro que conheceu Marta, natural do Cartaxo, também ela aluna do curso, embora tenha entrado mais tarde, e travaram uma amizade especial que ainda hoje dura. Diogo Rosário entrou para o mercado de trabalho pelas portas do instituto sendo hoje uma mais-valia para os Serviços de Acção Social do IPS. Durante a sua breve palestra, inserida num seminário de conferências que se realizou num dos auditórios da instituição, a 18 de Maio, confessou ter dois sonhos; “tirar a carta de condução e continuar a trabalhar nos serviços até ter idade para a reforma”.

A história de Daniela Maurício tem tanto de curiosa como de inspiradora. Há três anos era uma jovem envergonhada e pouco comunicativa. Três anos depois foi a ex-aluna que roubou mais sorrisos às dezenas de pessoas que assistiram à conferência. Com o seu pai ao lado, Maurício, Daniela confessou que o maior desafio que sentiu no curso foram as aulas de Informática que foram leccionadas pelo seu próprio pai. “Durante as aulas chamava-me engenheiro e no fim vinha ao pé de mim e perguntava-me se já me podia chamar pai”, contou Maurício. Daniela é hoje uma jovem com mais confiança e nos próximos dias vai desfilar como modelo numa iniciativa de uma grande superfície comercial em Lisboa. “Mais do que conhecimentos e aprendizagens este curso serviu para lhes dar competências sociais e auto-estima”, referiu Maurício. Para a mãe de Marta este curso foi integrador e uma luz ao fundo do túnel para os jovens. “Nas escolas ditas comuns estes jovens são apenas tolerados. Aqui foram respeitados e integrados”, disse.

Um curso que é para continuar

Maria Potes Barbas e a sua equipa têm vontade de abrir um novo curso de Literacia Digital para o Mercado de Trabalho tendo em conta o sucesso da primeira edição, mas para isso é preciso continuar a haver apoios sobretudo governamentais. O curso nasceu depois de uma visita a uma universidade de Madrid, que já tem provas dadas nesta área. Tem a duração de quatro semestres e envolve jovens com grau de incapacidade intelectual igual ou superior a 60%. Para as responsáveis o acesso ao ensino superior e à empregabilidade estão vedados em Portugal e são iniciativas destas que podem ajudar a contrariar essa tendência. No seu ponto de vista é importante que as instituições comecem a adaptar-se à inclusão e a formar os seus colaboradores para integrarem bem os jovens. Esta seria uma boa meta para este ano uma vez que 2023 é considerado o ano da Inclusão.