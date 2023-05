Autarca de Abrantes insiste junto do Governo na desclassificação da EN2 e conclusão do IC9

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, insiste na importância para o concelho da desclassificação da Estrada Nacional 2, entre Olho de Boi e as Barreiras do Tejo, na conclusão do IC9 e na necessidade de se definir quem irá assumir a manutenção da ponte rodo-ferroviária sobre o Tejo, na travessia entre Alvega e Mouriscas, que deixou de ser da responsabilidade da Tejo Energia.

O autarca falava na última reunião do executivo municipal dando nota de que no início do mês de Maio reuniu, juntamente com o vereador João Gomes, com o secretário de Estado das Infraestruturas, numa “conversa há muito desejada”, para expressar estas vontades e preocupações da autarquia. Segundo Manuel Valamatos, da reunião não saiu nenhuma decisão, mas ficou o alerta para um conjunto de questões relevantes, desde logo para o futuro da ponte Alvega-Mouriscas, que por causa do encerramento da Central do Pego deverá passar para a alçada do Estado.

Sobre a conclusão do IC9 o autarca adiantou que o secretário de Estado transmitiu-lhe que continua a estar no Plano Rodoviário Nacional, mas que há que resolver questões de acessibilidades na Zona Industrial de Tramagal. Relativamente à desclassificação do troço urbano da EN2, nomeadamente da Avenida António Farinha Pereira, o autarca diz que se percebeu a sua importância para a cidade, o concelho e a região. “É um trabalho que temos que concretizar” mas “a desclassificação esbarra em questões técnicas do Estado”, afirmou, acrescentando que existe um modelo de acordo que se pode vir a conseguir para que aquele troço passe para a alçada do município e que haja candidaturas a fundos comunitários para que nele possam intervir.

Quanto ao Largo da Estação Ferroviária do Rossio, que aguarda por obras, Manuel Valamatos disse que a Infraestruturas de Portugal está a desenvolver um projecto para a sua requalificação.