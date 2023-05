Centenas subscrevem petição a exigir médico para Mouriscas

Lançado para alertar para as dificuldades no acesso a cuidados de saúde primários numa freguesia em que a população é maioritariamente idosa o abaixo-assinado e a petição pública exigem a colocação de um médico.

Mais de 350 pessoas subscreveram uma petição pública online e um abaixo-assinado a reclamar junto da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) a atribuição de um médico assistente aos utentes da freguesia de Mouriscas, no concelho de Abrantes, cuja “maioria tem idade avançada, recursos financeiros escassos” e dificuldade de deslocação.

“Como temos consciência que não há médicos de família disponíveis optamos por um médico assistente uma vez que o Sistema Nacional de Saúde (SNS) dispõe desses médicos que têm uma função que em muito ajudaria a população de Mouriscas”, explica a O MIRANTE a eleita na Assembleia de Freguesia de Mouriscas, Helena Lopes (CDU). Recentemente, recorde-se, o médico internista e cardiologista reformado do SNS, José Correia, ofereceu-se para dar consultas gratuitas em Mouriscas, mas a oferta esbarrou em burocracias e trâmites legais que seria preciso cumprir e que até ao momento não avançaram.

Os documentos, postos a circular por iniciativa da CDU, exigem ainda aos órgãos autárquicos do concelho e da freguesia que “no cumprimento da defesa da população denunciem e exijam junto do Governo a resolução imediata” do problema da falta de médicos de família em Mouriscas. O abaixo-assinado que até 26 de Maio contava com 200 assinaturas será entregue em sessão da assembleia de freguesia e da Assembleia Municipal de Abrantes.

A extensão de saúde de Mouriscas funciona apenas com uma enfermeira e uma administrativa, desde que, no final do ano passado, perdeu a única médica de família. Para colmatar a falta de médicos de família está em cima da mesa, segundo a vereadora com o pelouro da Saúde, Raquel Olhicas (PS), avançar-se com o projecto Bata Branca, modelo que visa contribuir para melhorias no acesso da população sem médico de família a cuidados de saúde primários através de protocolos entre Misericórdias/IPSS, ARS e câmaras municipais. Em simultâneo, o concelho aguarda pelo término do concurso para contratação de médicos das áreas de Medicina Geral e Familiar e de Saúde Pública, lançado pela ARSLVT e no qual foram abertas oito vagas para Abrantes.