Coruche ainda sem acordo com o IHRU para construir habitação

A Câmara Municipal de Coruche ainda não assinou o protocolo com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para o programa 1.º Direito. A candidatura do município a este programa, que pretende responder às necessidades de habitação, está atrasada. O presidente da autarquia, Francisco Oliveira disse a O MIRANTE que a estratégia para a habitação, delineada pelo município, está para subir à comissão directiva do IHRU, para ser aprovada, mas ainda sem data definida.

“São 14 milhões de euros que estimamos para construção de nova habitação ou para reabilitar a já existente. Aguardamos com expectativa a assinatura do acordo para podermos responder dentro das datas do Plano de Recuperação e Resiliência”, disse Francisco Oliveira.