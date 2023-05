Creche municipal do Sardoal mantém capacidade e preços

No próximo ano lectivo a creche municipal do Sardoal vai ter novamente capacidade para 39 crianças sendo que o valor da matrícula é de 15 euros, que se mantém desde o início, em 2020. A proposta para definir a capacidade total de vagas e o valor da propina foi aprovada por unanimidade em sessão camarária. “Os valores estão fixados e o mínimo a pagar é 30 euros e o valor máximo é 250 euros, os mesmos valores desde que a creche abriu há cerca de três anos”, referiu o presidente da Câmara do Sardoal, o social-democrata, Miguel Borges.

A creche mantém a capacidade para dez bebés (berçário), 14 crianças na sala 2 (para crianças dos 12 aos 24 meses) e 15 crianças na sala 3 (dos 24 aos 36 meses). As inscrições decorrem entre 1 e 15 de Junho no edifício do município, no serviço de Acção Social/Balcão Único de Atendimento ou através do envio dos documentos por email para creche.municipal@cm-sardoal.pt. As matrículas para a creche vão decorrer entre 3 e 14 de Julho.

A creche municipal do Sardoal abriu a 1 de Setembro de 2020 funcionando no espaço do jardim-de-infância, onde foi instalada uma estrutura modelar equipada com as condições necessárias. A creche era uma valência da Santa Casa da Misericórdia do Sardoal que foi assumida pela Câmara do Sardoal quando a instituição encerrou essa valência, em Agosto de 2020.

Em Março do ano passado o município avançou com a candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a construção de uma nova creche municipal num financiamento a 100%. “A creche será construída junto ao pavilhão da escola nova”, explica Miguel Borges. A futura creche municipal, a avançar, terá capacidade para 42 crianças – dez no berçário, 14 crianças na sala dos 12 aos 14 meses e 18 crianças na sala dos 24 aos 36 meses.