Mostra Internacional de Circo Contemporâneo em Ourém

Nove espetáculos integram a programação da Mostra Internacional de Circo Contemporâneo de Ourém, que decorre entre o final de Maio e o início de Julho, com artistas de Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal. Na segunda edição duplicam-se o número de espectáculos em relação a 2022, que se repartem pelo palco principal e anfiteatro exterior do Teatro Municipal de Ourém (TMO), chegando ainda ao Mercado Municipal.

Segundo o director artístico do TMO, João Aidos, a intenção é levar o público a “experienciar outros lugares de fruição artística”, promovendo “as artes de rua e o circo contemporâneo” através de “outro tipo de dialécticas e relações entre os artistas”, privilegiando “o nosso espaço ao ar livre”. Entre a programação selecionada para este ano, João Aidos destaca “Poi”, no dia 7 de Junho, e “Life”, a apresentar a 23 de Junho. “São espectáculos imperdíveis”, realça. Mas, “a grande aposta é trazer cá os Gandini Juggling”, companhia britânica que é “referência europeia e mundial do circo contemporâneo”.

A programação reparte-se até ao início de Julho, mas a Mostra Internacional de Circo Contemporâneo terá uma concentração especial de espectáculos entre os dias 30 de Junho e 2 de Julho. “É um fim-de-semana que tem espectáculos para toda gente. É daquelas coisas que vem o avô, o neto, o pai, toda a gente vem ver o espectáculo”, procurando-se criar uma “excelente proposta para passar um bom fim de semana neste território”.

Com entrada livre nas exibições ao ar livre, a Mostra Internacional de Circo Contemporâneo pretende ser mais atracção a Ourém. A programação arranca nos dias 29, 30 e 31 de Maio com “T0+1”, do ‘clown’ alemão radicado em Portugal Thorsten Grütjen, com apresentações reservadas para público escolar.

O primeiro espetáculo da II Mostra Internacional de Circo Contemporâneo para o público em geral é no dia 7 de Junho, com “Poi”, da companhia espanhola D’Es Tro. Do elenco faz parte Guillem Vizcaíno, campeão do mundo em estilo livre de manipulação de piões. A mostra encerra na tarde de 2 de Julho, com “Histórias suspensas”, da portuguesa Radar 360º. Em paralelo, o TMO está também a festejar o segundo aniversário da reabertura de portas, data assinalada com concerto de Adriana Calcanhotto no dia 02 de junho.