Vila Franca de Xira não quer ficar para trás no alargamento do metropolitano de Lisboa

A linha da Carris Metropolitana (CM) que serve Vialonga e a une a Loures e Lisboa é a mais usada no concelho de Vila Franca de Xira e só por isso o projecto de expansão da linha do metropolitano de Lisboa deve contemplar o concelho ribatejano. A convicção foi deixada na última reunião de câmara pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que garante estar a pressionar o Ministério das Infraestruturas para tornar esse objectivo uma realidade.

“Das reuniões que temos tido com o ministério tenho falado sobre isto e vale a pena que esteja em cima da mesa e que possamos ir conversando sobre isso. Estou de acordo (com a expansão)”, defendeu o autarca, que reagia à recente aprovação em assembleia municipal, por maioria, de uma proposta que exige que o projecto de expansão do metro seja revisto para poder incluir o concelho de VFX.

Apresentado pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), o documento exige à câmara municipal que esta faça os esforços necessários junto do Metropolitano de Lisboa, o Ministério do Ambiente, o Ministério das Infraestruturas e demais entidades administrativas competentes para que o projecto seja revisto e possa contemplar também uma ligação a Vialonga, a única freguesia do concelho de VFX sem ligação à via férrea.

Como O MIRANTE já tinha noticiado, com o projecto actual que termina na zona do Loureshopping, bastaria uma ligação de nove quilómetros para unir o Cabo de Vialonga à nova linha violeta do metro, uma empreitada de 390 milhões de euros provenientes de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência e que ficará concluída até ao final de 2026.

“Não nos afigura lógico que a futura linha violeta do metro não contemple uma ligação ao nosso concelho. Ficarmos de fora deste projecto não resolve os problemas de mobilidade e perpetua o atraso do nosso concelho face aos demais em proporcionar uma melhor qualidade de vida e atracção de investimento”, lê-se na proposta agora aprovada pelos eleitos.

A nova linha de metro ligará o concelho de Loures - desde a zona do Loureshopping e Hospital Beatriz Ângelo - a Odivelas num percurso de 13 quilómetros e será explorada e gerida pelo Metropolitano de Lisboa. O concurso público para a adjudicação do contrato de concepção e construção daquele que será o prolongamento da linha amarela vai ser lançado nos próximos meses, segundo a empresa.