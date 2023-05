Moradores de Alverca queixam-se das multas de estacionamento e pedem “compreensão” à PSP

Quem vive na Rua Manuel da Fonseca em Alverca, junto à estrada da Proverba, tem imensas dificuldades em conseguir estacionar o automóvel por falta de alternativas e reclama maior compreensão por parte das forças de segurança. Diz quem ali vive que nas últimas três semanas tem existido uma “caça à multa sem precedentes” e vários moradores aproveitaram a última assembleia de freguesia para, publicamente, pedirem ajuda a Cláudio Lotra, presidente da junta, para que algumas soluções possam ser estudadas.

A rua não é larga e há muito que os moradores param parte dos carros em cima dos passeios para facilitar a circulação na rua e a saída das garagens. “Mas há três semanas que temos sido recorrentemente autuados”, lamentou João Gonçalves, morador. A polícia explica que face a denúncias que lhe chegam é forçada a actuar mas os moradores discordam. “Não é coerente face à reclamação de um morador que se autue carros em massa para dar uma lição a todos os moradores, porque não temos alternativas. Estamos constantemente à janela para vermos quando é que a polícia vem para não sermos autuados”, lamentou João Gonçalves.

Outro morador da rua diz a O MIRANTE que a solução é simples e poderia passar por pintar uma faixa provisória nos passeios que permitisse que metade do passeio fosse usado pelos moradores para estacionar os veículos. “Estarmos constantemente a ser multados não é solução para ninguém, nem para quem precisa de estacionar nem para quem se sente lesado por ficar com um bocadinho do passeio obstruído. Sempre houve uma convivência sã e não percebemos porque é que ultimamente é isto”, critica Paulo Nunes, morador.

Solução em estudo

O presidente da junta, Cláudio Lotra, confirma já ter recebido várias queixas de moradores da rua e de até já ter estado reunido com alguns no seu gabinete. Existiu há 3 anos, promovido pela junta, uma proposta de solução em que tornando as duas ruas como vias de sentido único se resolveria o problema. “Isso iria permitir em definitivo a marcação de estacionamento num dos lados e resolveria alguns problemas”, defendeu o autarca, confirmando que a falta de estacionamento é um problema grave.

O projecto não foi em frente porque a Câmara de Vila Franca de Xira considerou que se estava a acabar com uma importante escapatória ao trânsito do centro da cidade mas o executivo de Cláudio Lotra diz ter feito ajustes à proposta, que está agora nas mãos da PSP e bombeiros para obter pareceres de segurança. Quando esses documentos estiverem prontos a junta promete convocar os moradores da rua para uma reunião de acerto de estratégias. Sendo que, avisa o autarca, nunca haverá uma solução perfeita para o problema.

“Já falei duas vezes com o intendente da PSP sobre isto e o que me dizem é que quando há denúncias têm de acorrer. Tentei sensibilizá-lo que a determinadas horas do dia é complicado para os moradores parquear as viaturas e que salvo quando há bloqueio ou capacidade de circular que a PSP devia ter bom senso na forma como aborda a questão”, afirma.