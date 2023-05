Órgãos sociais da Universidade Sénior de Ourém tomaram posse

partilhe no Facebook

Na sequência das eleições realizadas a 10 de Maio, os novos órgãos sociais da Universidade Sénior de Ourém (USO) tomaram posse no dia de 23 deste mês para um novo mandato entre 2023 e 2025. A direcção continua a ter como presidente Maria Teresa Barros. A sessão foi dirigida pelo presidente da Assembleia Geral da USO, Mário Albuquerque, que enalteceu a relevância da associação para a comunidade oureense e o início deste novo ciclo, sublinhando que “a Universidade Sénior é um espaço para todos”. Maria Teresa Barros agradeceu a todos aqueles que aceitaram compor os órgãos sociais da USO, assim como aos mais de 100 alunos da instituição. A dirigente destacou também os apoios que a Câmara Municipal de Ourém tem disponibilizado. Maria Teresa Barros ambiciona “um mandato marcado por tranquilidade e consensos”, uma vez que a Universidade Sénior de Ourém é na sua génese “um espaço de paz, harmonia e partilha”.

Luís Albuquerque, presidente da autarquia, marcou presença na iniciativa e felicitou todos os elementos dos novos corpos sociais da USO, relevando a importância do trabalho associativo e a abnegação daqueles que se dedicam ao associativismo em prol da comunidade. “A Universidade Sénior é, para o concelho, um espaço de encontro, formação e partilha entre quem ainda muito tem para viver, aprender e ensinar”, disse. Luís Albuquerque reiterou a disponibilidade do município em apoiar a USO na medida das suas possibilidades e no contexto das suas competências, contribuindo para um mandato frutuoso e para o sucesso da associação.

Além de Luís Albuquerque, marcaram presença na tomada de posse vários autarcas do concelho e a presidente da ACISO – Associação Empresarial Ourém-Fátima, Purificação Reis.