Rosa Grilo confessa ter matado o triatleta Luís Grilo

Mulher do triatleta e empresário Luís Grilo confessou pela primeira vez, esta terça-feira, 30 de Maio ter matado o marido. Rosa Grilo foi ouvida no Tribunal de Vila Franca de Xira e contou pormenores do crime cometido na casa do casal nas Cachoeiras.

Condenada a 25 anos de prisão efectiva pelo homicídio do marido, profanação de cadáver e detenção de arma proibida, Rosa Grilo confessou pela primeira vez, esta terça-feira, 30 de Maio, ter sido a autora do crime. A reclusa admitiu os factos numa sessão do julgamento da sua antiga advogada, Tânia Reis, e do perito forense João de Sousa, que estão acusados pelo Ministério Público (MP) de simulação de crime, posse de arma ilegal e favorecimento pessoal, existindo a suspeita de terem forjado provas na casa onde Luís Grilo foi assassinado.

Ao depor em tribunal, Rosa Grilo disse ter disparado sobre Luís Grilo enquanto o marido dormia e descreveu como limpou a arma e o que fez ao corpo, indicam várias publicações de órgãos de comunicação social nacionais.

De acordo com o jornal Público, Rosa Grilo justificou o crime com os desentendimentos constantes e com alegadas ameaças de Luís Grilo e explicou que apresentou um relato completamente diferente no seu julgamento porque era a estratégia da defesa. Disse ainda que foi buscar a arma que usou no crime a casa do então amante, António Joaquim, sem que este soubesse, com o intuito de se defender porque o seu casamento estava “numa fase muito complicada”.

Rosa Grilo e António Joaquim, que mantinham uma relação extra-conjugal, recorde-se foram acusados da co-autoria do homicídio de Luís Grilo, em Julho de 2018, na sua casa nas Cachoeiras, em Vila Franca de Xira. Na acusação, o Ministério Público atribuiu a António Joaquim a autoria do disparo, na presença de Rosa Grilo, no momento em que o triatleta dormia. Contudo, durante o julgamento, o tribunal de júri procedeu à alteração não substancial de factos, atribuindo à arguida Rosa Grilo a autoria do disparo. António Joaquim foi também condenado à pena máxima, por decisão do Supremo Tribunal de Justiça, depois de recurso apresentado pela defesa.