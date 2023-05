VFX cria pacote de isenções fiscais e incentivos para os bombeiros

Os seis corpos de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira participaram na cerimónia do Dia Municipal do Bombeiro, em Vialonga. O presidente do município diz que em breve será apresentado um pacote de incentivos para os bombeiros. Já o ministro da Administração Interna alertou que se avizinha um Verão complicado por causa da seca.

O Dia Municipal do Bombeiro foi assinalado em Vialonga na presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Os seis corpos de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira marcaram presença na cerimónia, que decorreu a 21 de Maio, e testemunharam a distinção dos elementos que cumpriram 10, 20 e 30 anos de serviço. O presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, anunciou que vai apresentar ainda este mês de Maio um pacote de isenções fiscais e incentivos para os bombeiros. O autarca avançou que este ano está ainda prevista a abertura do centro operacional municipal, que vai permitir dar uma resposta mais célere à população e fazer uma gestão mais eficaz dos meios utilizados pelas corporações de bombeiros.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, deixou o aviso no seu discurso oficial: o Verão deste ano vai ser mais difícil do que 2022. “Mais de 40% do país está em seca. Os níveis elevados de risco serão sempre limitados face à exigência e complexidade dos incêndios que se propagam de forma célere”, disse.

O governante sublinhou que este ano o valor permanente atribuído às associações humanitárias de bombeiros é de 31 milhões e 700 mil euros. O valor para o distrito de Lisboa passou de sete milhões em 2022 para 12 milhões em 2023. José Luís Carneiro disse ainda que o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) foi reforçado e tem uma dotação de 55 milhões de euros.

A idade das viaturas e o aumento do preço dos combustíveis obrigam os Bombeiros de Vialonga a fazer uma gestão rigorosa do seu orçamento. Para a presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vialonga, Cristiana António, devem ser criados incentivos para atrair voluntários e viabilizar quadros de apoio financeiro para a renovação das frotas.

Após os discursos oficiais centenas de bombeiros participaram no desfile apeado e motorizado pelas ruas de Vialonga. Viaturas antigas e recentes e bombeiros de todas as idades desfilaram ao som da Fanfarra dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo e da Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.