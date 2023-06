A Anita é bonita e precisa de ajuda

É ela própria que, com delicadeza, diz às pessoas que não é nenhuma “coitadinha” e que é muito feliz com a sua vida. Recebeu recentemente uma nova cadeira de rodas e precisa da solidariedade das pessoas para comprar um automóvel adaptado à sua realidade.

Quem entra na casa de Anita, situada na Avenida Almirante Gago Coutinho, vulgo Ladeira do Bairro, na Chamusca, encontra felicidade e boa disposição. Sentada à mesa está uma menina de 11 anos, de cabelo claro, a ouvir música e a jogar computador enquanto canta e dança ao ritmo dos sons mais variados que passam na rádio quase todos os dias. O convite para sentar é imediato; o repórter senta-se acompanhado pela mãe e pai de Anita, Ana Oliveira e Fernando Inácio, a poucos minutos da chegada de uma surpresa que lhe vai dar mais conforto e qualidade de vida: uma cadeira de rodas eléctrica. A excitação é impossível de esconder, mas dos pais vem o aviso; “Anita, para já a cadeira é só para as voltinhas mais pequenas. Quando tivermos um carro novo já podemos ir passear com ela”, afirmam. Anita recebe com fair-play a notícia, enquanto os pais explicam que a carrinha que têm é muito antiga e não está adaptada à nova cadeira.