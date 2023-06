Aluno do Cartaxo no top10 do Concurso Nacional de Leitura

Francisco Elias Garcia é um dos 10 finalistas da prova de vídeo do primeiro ciclo do Concurso Nacional de Leitura. O concorrente estuda na Escola Básica do 1.º Ciclo José Tagarro do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo. Para votar no Francisco Garcia basta aceder ao vídeo no YouTube e colocar um “Gosto” até amanhã, 2 de Junho - https://www.youtube.com/watch?v=G1ErxEdDbGI&ab_channel=PNL2027. Vão ser eleitos quatro vencedores do primeiro ciclo que serão premiados no sábado, 3 de Junho, na 16ª Final do Concurso Nacional de Leitura, em Torres Vedras.