Briga entre vizinhos com a ajuda da Câmara da Chamusca

Três famílias estão numa guerra aberta há vários anos com um empresário do sector da silvicultura que culminou com a construção de um muro, no início deste ano, que vedou o acesso às serventias das suas habitações, situadas na Rua da Fontinha, na Chamusca. Os moradores afirmam que o município declarou há vários anos o acesso como público, mas o empresário garante a O MIRANTE que o terreno é seu, que o utiliza para entrar em casa e para colocar as máquinas no estaleiro. No meio da confusão o município respondeu ao requerimento de um dos queixosos, afirmando que não tem competência para resolver conflitos entre proprietários, sendo que Paulo Queimado, presidente da autarquia, terá garantido a um dos moradores, segundo o mesmo disse a O MIRANTE, que “jamais iria autorizar a construção do muro”.