Duas carrinhas eléctricas para o Centro Social Interparoquial de Santarém

O Centro Social Interparoquial de Santarém recebeu na quarta-feira, 31 de Maio, duas carrinhas eléctricas para estar ao serviço da valência de apoio domiciliário que dá apoio a cerca de 90 utentes. As viaturas foram entregues na Unidade D. António Francisco, no centro histórico da cidade e foram benzidas pelo Padre Aníbal Vieira, vigário-geral da Diocese de Santarém. As carrinhas surgem no âmbito de uma candidatura do centro interparoquial feita no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) que comparticipou 25 mil euros por cada carrinha.

Cada viatura custou cerca de 31 mil euros e foi comparticipada em 25 mil euros, ou seja, cerca de 50 mil euros no total. A iniciativa simbólica contou com a presença do director da Segurança Social de Santarém, Renato Bento, que regeriu que este é um momento marcante para a instituição. “Estamos numa fase de transição ao nível do apoio domiciliário. Estas candidaturas de apoio para viaturas eléctricas foi um programa criado especificamente para o serviço de apoio domiciliário. Traz mais sustentabilidade para as instituições sobretudo a nível ambiental”, reforçou.

Renato Bento acrescentou que no distrito de Santarém foram aprovadas 95 candidaturas do mesmo género. O padre Aníbal Vieira também mostrou satisfação pelas duas carrinhas que vêm dar um reforço importante à frota automóvel do centro interparoquial de Santarém que está, segundo frisou, com bastantes anos. O Centro Social Interparoquial de Santarém tem utentes em toda a cidade de Santarém e vai até à freguesia da Romeira onde também tem utentes.