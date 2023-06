Maternidade de Abrantes garante pleno funcionamento durante o Verão

A Maternidade de Abrantes, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai funcionar sem interrupções durante os três meses de Verão.

A partir do dia 1 de Junho o Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e o Bloco de Partos do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), localizado na Unidade de Abrantes, vai assegurar pleno funcionamento durante os três meses de verão, sem quaisquer interrupções ao fim-de-semana. A maternidade do CHMT é considerada, pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), detentora de todas as condições para prestar assistência contínua aos utentes devido ao esforço dos profissionais de saúde. A maternidade vai ser uma das quatro unidades da região de Lisboa e Vale do Tejo a funcionar ininterruptamente.

“As nossas equipas fizeram um grande esforço de planeamento e de serviço público para garantir os meios humanos necessários para que este Verão a Maternidade de Abrantes esteja em pleno funcionamento, garantindo o acesso a todas as mulheres que precisem de uma resposta para nascer em segurança no SNS”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração do CHMT. O presidente refere também que “a maternidade se diferencia pela componente do parto humanizado e condições de conforto que oferece às parturientes”.

A Maternidade do Centro Hospitalar do Oeste, localizada em Caldas da Rainha, vai estar encerrada temporariamente e por isso, no próximo trimestre, o CHMT vai continuar a colaborar e partilhar recursos. Também vai auxiliar quinzenalmente as utentes do Hospital Distrital de Santarém que mantém o encerramento aos fins-de-semana e vai ainda operar em rede com o Centro Hospitalar de Leiria (CHL).