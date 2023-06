Petição em Torres Novas fortalece contestação contra projecto da piscina de Verão

A Câmara de Torres Novas pretende levar avante o projecto para a construção de uma piscina descoberta com 300 metros quadrados no actual complexo de piscinas, situado no Jardim das Rosas, em Torres Novas. O projecto, que prevê um investimento de 1,5 milhões de euros, não tem tido bom acolhimento político e conta agora com uma petição pública a circular na Internet, dirigida à maioria socialista que governa o município, contra a construção da piscina naquele local e com dimensão “precária”.

“Os abaixo-assinados apelam à maioria socialista que desista da sua pretensão de alargamento do tanque de saltos e inicie um processo que leve a uma decisão ponderada e participada sobre a construção das piscinas de Verão para o concelho”, lê-se na petição que conta com mais de 130 subscritores.

*Notícia desenvolvida em edição semanal