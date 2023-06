Seminário em Tomar debate dinâmicas de Investigação, Inovação e Comunicação

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) promove, na sexta-feira, 2 de Junho, a primeira edição do evento “i9PT”

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) promove, na sexta-feira, 2 de Junho, a primeira edição do evento “i9PT”, um seminário para debater as temáticas da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da comunicação. Em comunicado, o IPT afirma que a iniciativa visa juntar academia e empresas para debater metodologias que podem ser usadas nos processos de inovação e parcerias na transferência de conhecimento.

“O painel de oradores, de empresas de renome, terá a oportunidade de partilhar as suas experiências, refletindo sobre as vantagens competitivas alcançadas pelos processos de inovação no desenvolvimento dos seus produtos”, refere a nota.