Tertúlias são ponto de encontro na Feira de Maio em Azambuja

De 25 a 30 de Maio miúdos e graúdos encheram as ruas do centro da vila de Azambuja para viver a centenária Feira de Maio. As tertúlias, que por estes dias dão vida às lojas e habitações desocupadas, são uma parte importante da festa que tem como uma das atracções principais as largadas de toiros. É no meio da manga onde os animais bravos são largados para contentamento dos aficionados que encontramos Roberto Moleirinho e mais alguns elementos da tertúlia Irmandade do Barril.

Este ano, pela primeira vez, não conseguiram arrendar um espaço para se instalar, conviver e receber os visitantes da feira porque as casas vão sendo remodeladas, compradas ou arrendadas durante todo o ano, o que dificulta a vida aos tertulianos que por estes dias estavam acostumados a ter facilidade em encontrar um poiso para se instalar, explica a O MIRANTE o responsável pela tertúlia fundada há 25 anos em Azambuja. Apesar do imprevisto, assegura Roberto Moleirinho, pendurados nos “paus das tronqueiras” e entrando noutras tertúlias que “estão sempre de portas abertas” a Feira é vivida pela Irmandade do Barril com a mesma intensidade.