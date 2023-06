Um morto em despiste com queda na Vala Real em Salvaterra de Magos

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta quinta-feira, 1 de Junho, no despiste da viatura que conduzia e que ficou submersa na Vala Real

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta quinta-feira, 1 de Junho, no despiste da viatura que conduzia e que ficou submersa na Vala Real, junto ao Paul de Magos, em Salvaterra de Magos, disse fonte da Protecção Civil.

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente foi dado às 07h46, tendo estado no local 22 operacionais e oito viaturas da corporação de bombeiros de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), incluindo mergulhadores.

No local estiveram ainda a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém, elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR e uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para dar apoio aos familiares da vítima, disse a fonte.