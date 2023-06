Atacou com faca três vizinhos num café em Vialonga

Morador no Bairro Nascente do Cabo misturou álcool e comprimidos e acabou por esfaquear três pessoas que conviviam num café de Vialonga. Agressor ligou para a GNR a dizer que ia cometer o crime.

Três homens foram esfaqueados no Bairro Nascente do Cabo, em Vialonga, na esplanada do café-quiosque “Candy”, quando conviviam. Nada fazia prever que o agressor, de 48 anos, morador no bairro, começasse uma discussão com um dos homens que estava na esplanada. Segundo relato de testemunhas, o homem foi buscar uma faca a casa e ligou para a GNR a dizer que ia cometer um crime. Quando chegou à esplanada esfaqueou os dois vizinhos na zona do pescoço e da cabeça, ao final da tarde de terça-feira, 23 de Maio.