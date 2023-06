Bombeiros de Pernes recebem apoio extraordinário

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um subsídio extraordinário de 10.472 euros aos Bombeiros Voluntários de Pernes para fazer face a despesas referentes à manutenção do meio aéreo de combate a incêndios durante o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2022.



“As diversas intervenções realizadas no Centro de Meios Aéreos de Pernes, sob a orientação da Autoridade Nacional de Aviação Civil, permitiram dotar o Serviço Municipal de Proteção Civil de uma estrutura com capacidade para efectuar operações aéreas de emergência de âmbito local, regional e nacional, relevantes para a segurança e prestação de socorro dos cidadãos. Estas alterações implementadas permitiram à associação manter, durante grande parte do DECIR 2022, a permanência do meio aéreo de combate a incêndios no concelho”, refere a Câmara de Santarém.