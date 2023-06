Cada vez mais alunos a frequentar aulas de Hipoterapia no Cartaxo

Projecto do município em parceria com os dois agrupamentos de escolas do concelho está a ser um sucesso.

O projecto de hipoterapia no Cartaxo arrancou este ano lectivo e segundo a vereadora Maria de Fátima Vinagre, com o pelouro da Educação na Câmara do Cartaxo, superou todas as expectativas. A parceria entre o município e os dois agrupamentos de escolas do concelho permite que cerca de duas dezenas de alunos com necessidades especiais tenham sessões de equitação terapêutica. O Caramelo é o cavalo que faz as delícias dos alunos. O professor de Educação Física, João Capão, e a proprietária do espaço onde decorrem as aulas, Jana Sancho Rosa, falam da evolução dos alunos e das vantagens da relação entre cavalo e alunos.