A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo diz que as grávidas e os bebés sem médico atribuído só têm consultas com uma equipa de prestação de serviços nas situações “mais prementes”.

Centros de saúde do Estuário do Tejo não garantem consultas a grávidas e bebés sem médico

O agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo, que serve os municípios de Vila Franca de Xira, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, e Benavente não garante consulta para grávidas e bebés, até um ano de vida, sem médico de família atribuído. Em resposta a O MIRANTE a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) diz que as gestantes e os bebés sem médico só têm consultas com uma equipa de prestação de serviços nas situações “mais prementes”, mas não especifica quais.

O programa nacional para a vigilância da gravidez de baixo risco, da Direcção-Geral de Saúde, diz que as grávidas devem ter no total sete consultas, sendo a primeira antes das 12 semanas de gestação.

*Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE