Detido por posse ilegal de arma em Vila Franca de Xira

Indivíduo escondia arma no compartimento do motor do carro. Foi detido durante uma acção de fiscalização rodoviária da GNR.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem de 29 anos foi detido na quinta-feira, 25 de Maio, por posse ilegal de arma, no concelho de Vila Franca de Xira, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

Segundo a GNR, no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária, os militares efectuaram uma busca ao veículo, depois de o seu ocupante ter manifestado um comportamento suspeito e algum nervosismo, tendo sido encontrada uma arma de fogo dissimulada no compartimento do motor, sem registo ou qualquer tipo de documentação, quatro munições e dois carregadores.



O material foi apreendido e no seguimento das diligências policiais o suspeito foi detido, constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira.



A GNR sublinha no mesmo comunicado que quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no Regime Jurídico das Armas e Munições, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida. Por sua vez, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.