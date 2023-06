Médicos não querem trabalhar nos centros de saúde da Lezíria

Director do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, Hugo de Sousa (à esq.), como presidente da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, na abertura das jornadas do ACES Lezíria

No último concurso com 26 vagas para colocação de médicos nas unidades do Agrupamento de Centros de Saúde (ACS) da Lezíria, não houve um único profissional interessado em concorrer. A contratação dos clínicos era fundamental para minimizar a cada vez mais preocupante falta de profissionais de Medicina Geral e Familiar. O agrupamento tem tentado minimizar as dificuldades de assistência à população com a contratação de clínicos reformados para fazerem algumas horas semanais e médicos pagos à hora em regime de prestação de serviços. Mas mesmo nestes casos não tem sido fácil conseguir profissionais.

A situação é para o director executivo do ACES da Lezíria, Hugo de Sousa, muito preocupante, até porque não se prevê uma solução num curto prazo. Agravada pelo facto de não haver médicos disponíveis na região de Lisboa e Vale do Tejo e muitos dos que acabam os cursos vão para o norte do país, de onde são oriundos e onde querem estar para ficarem próximos da família.