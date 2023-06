Professor não poupou candidatos à presidência do Politécnico de Tomar

João Coroado, actual presidente, e José Ribeiro Mendes, professor com forte ligação à política, são os dois candidatos à presidência do Instituto Politécnico de Tomar. Apresentação pública das candidaturas teve momentos de tensão provocados pelo escrutínio do professor Luiz Oosterbeek

A apresentação pública das candidaturas à presidência do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) teve momentos de tensão provocados pelas questões do professor Luiz Oosterbeek. Depois de João Coroado, actual presidente da instituição, e José Ribeiro Mendes, professor com uma forte ligação à política local, apresentarem os seus projectos para o próximo quadriénio, os candidatos foram escrutinados com perguntas da assistência que causaram algum burburinho no auditório principal da instituição.

Luiz Oosterbeek é professor coordenador no IPT e uma das pessoas mais respeitadas na instituição pelo seu vasto currículo como arqueólogo, responsável por organizações e autor de livros e artigos. No final das apresentações não poupou os candidatos, principalmente José Ribeiro Mendes. “Quando defendemos o ensino superior é necessário responsabilidade e se for preciso alguma dureza para vermos esclarecidas as nossas dúvidas”, disse. Se as questões para João Coroado foram mais suaves, destacando-se, entre outras, o facto de ter feito algumas promessas que nunca foram cumpridas, o inquérito a José Ribeiro Mendes foi bastante duro. Oosterbeek criticou a sua apresentação referindo que, num dos pontos, nem a um aluno permitiria uma exposição daquelas. Condenou o facto do ex-deputado cingir a sua candidatura à apresentação de uma imagem negativa do IPT e não realçar o que de bom se faz na instituição. Por último, demonstrou ter dúvidas sobre as competências de José Ribeiro Mendes para o cargo de presidente do IPT, uma vez que “o seu percurso mais relevante tem sido feito na política”.

