Santarém distinguida como Município Amigo da Juventude

A Câmara de Santarém foi distinguida, pelo segundo ano consecutivo, com a Bandeira e o Selo de “Município Amigo da Juventude”, na categoria de 4 estrelas, galardões atribuídos pela FNAJ – Federação Nacional das Associações Juvenis. Vânia Horta, chefe de Divisão de Educação e Juventude da Câmara de Santarém, recebeu as distinções em nome do município no III Encontro Nacional de Municípios Amigos da Juventude.

A distinção visa “reconhecer a estratégia e as boas práticas dos municípios que integram a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude da FNAJ e que desenvolvem políticas de juventude estruturantes, sustentáveis e articuladas com a estratégia e visão dos e das jovens, destacando-se com uma referência nacional”.

Para João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém com o pelouro da Juventude, manifestou a sua satisfação por essa distinção e exortou os jovens a participarem activamente e a deixarem a sua marca no concelho, nas associações, nas empresas e nas instituições.