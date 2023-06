VFX compra terrenos de ETAR para resolver conflito

A Câmara de Vila Franca de Xira vai comprar, por 200 mil euros, um terreno de 41 hectares junto à zona ribeirinha de Alverca, onde funciona há duas décadas a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da cidade. É considerado um passo importante para tentar resolver um imbróglio que dura há duas décadas e que envolve, inclusive, uma acção em tribunal contra a autarquia por parte do primeiro proprietário do espaço.

A ETAR, recorde-se, foi construída em terrenos privados com um suposto acordo de que os terrenos da zona das salinas poderiam ser objecto de uma nova urbanização, à luz do Plano Director Municipal de 1993. O problema é que esse PDM foi depois alterado e o espaço passou a integrar a reserva ecológica das salinas de Alverca, uma situação que terá alegadamente lesado o proprietário da altura em muitos milhões de euros.