Aumentaram vítimas de violência doméstica no Médio Tejo

O projecto Maria II – Estratégia Integrada de Intervenção para a Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) e financiado pelo Fundo Social Europeu, apresentou os resultados de três anos de trabalho. Numa sessão realizada na quarta-feira, 31 de Maio, no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, os responsáveis deram conta de um aumento quatro vezes superior à primeira edição do projecto.

O MIRANTE assistiu ao seminário intitulado “Respostas à Problemática da Violência Doméstica no Médio Tejo”, que contou com a participação de alunos e forças de segurança. No projecto Maria I, entre 12 de Abril de 2018 e 11 de Outubro de 2019, foram atendidas 386 vítimas, das quais 273 originaram respostas ao nível da promoção da segurança, capacitação e autonomia, nomeadamente com o encaminhamento de vítimas de violência para Casas de Abrigo. Sónia Santos, em representação da CIMT e das equipas de intervenção dos 13 concelhos do Médio Tejo, fez referência aos dados do Maria II, que se realizou de 31 de Dezembro de 2019 a 30 de Dezembro de 2022, e que reflecte o atendimento a mais de 1500 pessoas.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE