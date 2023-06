Queda de árvores provocou cenário de destruição junto ao Tejo em Valada

O vento forte que se fez sentir na tarde de terça-feira, 23 de Maio, originou a queda de várias árvores em Valada, concelho do Cartaxo, deixando um rasto de destruição junto a uma das margens do rio Tejo. Um dos lesados foi o proprietário do Café/Bar Beira Tejo, estabelecimento que ficou com o telhado totalmente destruído estimando-se um prejuízo de milhares de euros.

Porfírio Correia trabalha há mais de três décadas no Café/Bar Beira Tejo, contando actualmente com a ajuda do sobrinho Pedro Franco. Estava de folga quando o telefone tocou por volta das 16h00 desse dia. Era um morador a avisá-lo da situação. O proprietário, que mora em Vale da Pedra, aldeia do concelho do Cartaxo, foi imediatamente para o local e deparou-se com o telhado do estabelecimento completamente destruído. A estrutura vai ter de ser substituída e, embora ainda não tenha a certeza da despesa que irá ter, faz conta de gastar entre mil a dois mil euros.

Quando questionado por O MIRANTE se as árvores se encontravam em mau-estado Porfírio Correia explica que se tratavam de salgueiros e que, embora aparentassem estar saudáveis, o seu interior estava podre, facto que a repórter comprovou no local. O acidente não impediu o estabelecimento de continuar o seu normal funcionamento. Porfírio Correia admite, no entanto, que foi uma sorte o espaço estar fechado naquele dia uma vez que, caso estivesse aberto, a situação poderia ter tido contornos muito mais drásticos.

Na manhã do dia seguinte, quarta-feira, 24 de Maio, os Bombeiros Municipais do Cartaxo, acompanhados do comandante Vítor Rodrigues, continuaram o seu trabalho e procederam ao corte das árvores que apresentavam perigo para o estabelecimento e para quem circula na via. Os trabalhadores da União de Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta e os trabalhadores da Câmara Municipal do Cartaxo também estiveram no local a ajudar aos trabalhos.