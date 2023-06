Assinado protocolo de co-gestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros

O Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios recebeu na sexta-feira, 26 de Maio, a cerimónia de assinatura do protocolo que prevê a cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. O documento celebrado entre o Fundo Ambiental, a ADSAICA – Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros e o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, tem como propósito garantir apoio técnico e operacional, dedicado em exclusividade à promoção, desenvolvimento e execução do modelo de co-gestão do Parque. Com a celebração do protocolo formaliza-se o processo de adesão por parte dos municípios que abrangem o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros ao modelo de co-gestão de áreas protegidas, tendo como consequência a dinamização da visitação, a requalificação do modelo de visitação e a promoção da área protegida.

O protocolo compreende também um pacote financeiro de 70 mil euros afectos ao financiamento de um técnico responsável por dinamizar todo o processo. O técnico vai realizar toda a interligação entre o ICNF e os municípios, num modelo de co-gestão participativo, onde as autarquias vão assumir um papel mais activo na promoção, divulgação e desenvolvimento da área protegida.

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, indicou que há ainda pormenores deste modelo de co-gestão que terão que ser melhorados. O governante garantiu que a aposta passará pela melhoria das condições de visitação, a promoção do Parque em termos nacionais e internacionais, as interacções com as comunidades locais e a melhoria dos planos de ordenamento, para que se ajustem melhor às necessidades das pessoas que vivem nos territórios.

Isabel Costa, vice-presidente da Câmara de Ourém deu inicio à cerimónia que contou, entre outros, com a presença do presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, do presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, do presidente da Câmara de Porto de Mós, Jorge Vala, do vereador da Câmara de Santarém Diogo Gomes, do director Regional de Conservação da Natureza e das Florestas de Lisboa e Vale do Tejo, Rui Pombo e da representante do Fundo Ambiental, Ana Pinheiro.

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros abarca parte significativa do maciço calcário estremenho e é uma área protegida criada em 1979 que abrange os concelhos de Alcobaça, Porto de Mós, Alcanena, Ourém, Rio Maior, Santarém e Torres Novas.