Columbófila de Almeirim comemora 50 anos

A União Columbófila de Almeirim (UCA) comemora 50 anos de actividade com um jantar convívio e uma homenagem a Gabriel das Neves, fundador do clube e sócio nº 1, falecido em 2019. Na homenagem vai ser entregue à família do columbófilo uma placa de reconhecimento e o cartão de sócio. Gabriel das Neves era bastante conhecido no mundo da columbofilia e dos pombais dele saíram vários pombos campeões para columbófilos de todo o país. O evento decorre no domingo, 11 de Junho, a partir das 19h00.

Nas comemorações vão ainda ser agraciados nove sócios com o pombo de prata pelos seus 25 anos de filiação ininterrupta. Neste momento importante para a UCA vai estar presente o presidente da Federação Portuguesa de Columbofilia, José Luís Jacinto, que vai condecorar a união columbófila com uma medalha dourada e entregar o diploma de mérito pelo meio século de actividade.

As comemorações incluem ainda uma solta de pombos integrada nas festas da cidade e o içar da bandeira na sede do clube.