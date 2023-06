Homenagens em estreia de peça de teatro na Chamusca

O Trêsmaisum e a Sociedade Instrução e Recreio do Pinheiro Grande do Concelho da Chamusca, estrearam a peça de teatro "As Árvores Morrem de Pé", de Alejandro Casona com adaptação e encenação de Ana Paula Eusébio. A estreia da peça decorreu no sábado, 3 de Junho, no Cineteatro da Chamusca.

Durante o espectáculo foi realizada uma homenagem a Maria Emília Vacas e a António José Mendes, duas das grandes figuras do teatro amador da Chamusca que celebraram recentemente 61 anos de carreira artística.