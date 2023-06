Iniciativa visou dar oportunidade às crianças de conhecerem os espaços da Pediatria do Hospital de Santarém e conversarem com os profissionais de saúde sobre saúde, sinais de doença e cuidados de segurança a ter.

Hospital de Santarém celebrou Dia da Criança com “Consulta do Boneco”

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) retomou a “Consulta do Boneco” para meia centena de crianças do Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém. A iniciativa decorreu a 1 de Junho para assinalar o Dia Mundial da Criança, tendo sido interrompida no período da pandemia. As crianças foram convidadas a levar um boneco de casa que necessitasse de cuidados médicos e a acompanhá-lo durante todo o processo clínico, como a admissão administrativa, a triagem, a consulta, os exames complementares de diagnóstico e o tratamento, para recriar um cenário realista. Aldina Lopes, diretora do Serviço de Pediatria do HDS, afirma que “o objectivo da iniciativa é desmitificar ‘o medo da bata branca’, mas também dar oportunidade às crianças de conhecerem, sem doença, os espaços da Pediatria e conversarem com os profissionais de saúde sobre saúde, sinais de doença e cuidados de segurança a ter”.

A actividade do Dia Mundial da Criança no Hospital Distrital de Santarém juntou médicos, enfermeiros e a educadora de infância do Serviço de Pediatria. As crianças também visitaram a Consulta e Urgência de Pediatria e terminaram a assistir a uma acção de formação e sensibilização sobre Saúde Infantil.