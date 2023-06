Samora Correia assinala elevação a cidade na zona ribeirinha

Concertos, actividades para as crianças e feira do porta-bagagens assinalam os 14 anos da elevação de Samora Correia a cidade.

A zona ribeirinha de Samora Correia vai ser o cenário das comemorações dos 14 anos da elevação de Samora Correia a cidade. O dia assinala-se a 12 de Junho mas as actividades começam no dia 9 com uma caminhada pela cidade. O percurso são cerca de nove quilómetros e as inscrições são gratuitas até dia 8 de Junho.

No dia 10 de Junho, a partir das 22h, à concerto com a banda Ferro Velho e tributo a Tina Turner. No dia 11 de Junho, das 10h às 17h, vai decorrer a terceira feira do porta-bagagens com vendas de diversos artigos. As crianças vão ter direito a insufláveis, trampolins, pinturas faciais, modelagem de balões e jogos tradicionais.