Terapia com cavalos é uma aposta ganha no Cartaxo

O projecto de hipoterapia no Cartaxo arrancou este ano lectivo e segundo a vereadora Maria de Fátima Vinagre, com o pelouro da Educação na Câmara do Cartaxo, superou todas as expectativas. A parceria entre o município e os dois agrupamentos de escolas do concelho permite que cerca de duas dezenas de alunos com necessidades especiais tenham sessões de equitação terapêutica. O Caramelo é o cavalo que faz as delícias dos alunos.

Guilherme tem 14 anos e sofre de mutismo selectivo. Só responde às perguntas que lhe fazem com o polegar. Para cima a resposta é sim, para baixo a resposta é negativa. Guilherme é um dos 20 alunos com necessidades especiais do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, do Cartaxo, que integra as aulas de Hipoterapia. Esta é uma parceria entre este agrupamento, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I, de Pontével, e o município do Cartaxo que iniciou este ano lectivo.

Alto e encorpado, Guilherme tinha medo de subir para o cavalo no início das aulas e a postura corporal não era a mais correcta. Agora já anda direito e sobe com mais confiança e mais autonomia para o dorso do Caramelo, o cavalo castanho claro e branco que participa nas sessões de Hipoterapia. Os alunos foram divididos em grupos para poderem ter tempo de qualidade em cima do cavalo de modo a notarem-se evoluções. Rodrigo Gomes, de 16 anos, e Ana Paula Coelho, de 14 anos, são dos mais autónomos e ambos confessam sentir o mesmo quando estão em cima do cavalo: calma e serenidade. Ana Paula já consegue galopar e pede à repórter de O MIRANTE que olhe para si para mostrar que já consegue colocar-se em pé em cima do Caramelo.

De cabelos loiros encaracolados e olhos azuis, Luana, de 12 anos, tem um ligeiro défice cognitivo. O seu sorriso é rasgado no momento em que se prepara para montar o Caramelo. Confessa a O MIRANTE adorar andar a cavalo e ser mais feliz durante as aulas de Hipoterapia. Com eles está sempre uma funcionária da escola. No dia da reportagem de O MIRANTE foi Paula Guerriapa, assistente operacional na sala de ensino estruturado do Agrupamento Marcelino Mesquita, quem acompanhou os alunos. “A Paula é fundamental para o sucesso das sessões porque é nela que os alunos confiam”, garante o professor João Capão.

Não é qualquer cavalo que pode participar nas aulas

Jana Sancho Rosa é docente de equitação terapêutica e treinadora de equitação. As aulas de Hipoterapia decorrem no picadeiro da Quinta das Freiras, em Vila Chã de Ourique, propriedade sua. Iniciou o projecto Equitação e Hipoterapia há alguns anos e confessa que a parceria com o município do Cartaxo está a correr muito bem. “É óptimo perceber o desenvolvimento dos alunos a cada dia que passa. A ligação com o cavalo é muito importante. O Caramelo é especial e foi escolhido tendo em conta a sua personalidade. Não é qualquer cavalo que pode participar nas aulas de Hipoterapia. O cavalo sente as nossas energias, tem uma sensibilidade e inteligência incomuns. E nós estamos sempre a aprender com eles”, admite a professora.

João Relvas caminha ao lado do cavalo e aluno puxando por uma corda branca para controlar os movimentos de Caramelo. O professor e equitador garante a O MIRANTE que o cavalo pressente quando o aluno não está bem e conseguem relaxar os jovens e dar-lhes mais confiança e autonomia. “Só o facto de estarmos em cima do cavalo, este já nos transmite sensações diferentes. É mesmo uma terapia”, realça. João Relvas pratica equitação desde os quatro anos e tornou-se criador de cavalos lusitanos e de desporto. Não esquece o dia em que uma senhora de 88 anos andou pela primeira vez a cavalo. “Confessou-me que já podia morrer porque já tinha concretizado o seu sonho. Tenho uma aluna tetraplégica que monta a cavalo. Isto é o mais bonito desta profissão”, admite.