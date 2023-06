Abrantes atribui medalha de mérito municipal aos bombeiros e escuteiros

A Câmara de Abrantes vai homenagear no Dia da Cidade, a 14 de Junho, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e os Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas do Concelho, com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal. As propostas para atribuição das medalhas foram aprovadas na última reunião do executivo municipal, reunido a 30 de Maio.

Os agrupamentos de escuteiros que vão ser homenageados são o Agrupamento 172 de Abrantes, o Agrupamento 193 de Mouriscas, o Agrupamento 273 de Tramagal, o Agrupamento 697 de Rossio ao Sul do Tejo e o Agrupamento 1093 da Chainça.

O reconhecimento será formalizado na cerimónia evocativa do 107º aniversário de elevação de Abrantes a cidade, que vai decorrer no quartel dos bombeiros.