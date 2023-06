Carrinha de transporte escolar entregue em Alvega para servir a comunidade

Depois de cinco anos de espera, a comunidade escolar da União de Freguesias de Alvega e Concavada, no concelho de Abrantes, dispõem desde quarta-feira, 1 de Junho, de uma carrinha para assegurar o transporte das crianças entre a escola e o seu local de residência. A entrega foi feita na Escola Básica de Alvega pelo presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos na presença da proponente da proposta vencedora do Orçamento Participativo, Vera Catarino.

Esta viatura foi adquirida pela Câmara de Abrantes, ao abrigo de uma proposta vencedora da edição de 2018 do Orçamento Participativo (OP), para transporte de crianças a frequentar o ensino pré-escolar e primeiro ciclo e de forma a colmatar a já avançada idade da carrinha da Junta de Freguesia de Alvega e Concavada, que através de um contrato interadministrativo fica responsável pela gestão e manutenção da viatura.

O Orçamento Participativo em Abrantes, recorde-se, vigorou de 2016 a 2018, tendo sido suspenso após esse ano. A maioria socialista que lidera a Câmara de Abrantes, referiu no ano passado, que decidiu suspender o OP para canalizar mais dinheiro para apoio às colectividades do concelho que sofreram um impacto negativo devido à pandemia de Covid-19. O presidente do município entende que deve ser encontrado um novo modelo para o OP que seja capaz de colocar verdadeiramente os cidadãos envolvidos no projecto.