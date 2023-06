Politécnico de Santarém comemorou 43 anos de afirmação no ensino superior

O politécnico comemorou os 43 anos de vida com uma sessão em que afirmou a sua vitalidade como instituição do ensino superior, tendo reconhecido o papel de antigos funcionários e premiado os melhores alunos.

O Politécnico de Santarém comemorou na segunda-feira, 5 de Junho, o 43º aniversário com um evento que contou com a presença de figuras de relevo no panorama do ensino superior. Foram os casos de João Guerreiro, presidente do conselho de administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), e Joaquim Mourato, director geral do Ensino Superior. A sessão solene incluiu o reconhecimento de antigos funcionários e prémios aos melhores alunos, tendo ainda sido assinado um protocolo.

Na sessão foram ainda atribuídos os Prémios Carreira Alumni do IPSantarém, prémios de reconhecimento público aos trabalhadores aposentados, prémios aos melhores alunos e foram entregues Certificados da Formação em Inovação Pedagógica a docentes do Politécnico de Santarém. A sessão contou ainda com a assinatura de um protocolo com o Politécnico de Setúbal para a expansão do Centro de Investigação em Qualidade de Vida, atualmente coordenado pelo Politécnico de Santarém, perspectivando a acreditação de futuros programas de doutoramento.

O presidente do politécnico, João Moutão, salientou que “esta sessão de aniversário permitiu-nos afirmar a ambição que a instituição tem em crescer na sua relevância para região e para o país, através do aumento da interacção com a sociedade, respondendo dessa forma às especificidades e complexidades da região de Santarém, e às particularidades das expectativas das entidades e dos cidadãos que aqui residem”.

Na sessão solene, que decorreu no auditório Professora Maria de Lurdes Asseiro, da Escola Superior de Saúde, João Guerreiro identificou os actuais e futuros desafios que as instituições de ensino superior enfrentam no âmbito do processo de avaliação institucional em curso, bem como das condições necessárias para a acreditação dos programas de doutoramento nos institutos politécnicos.

Joaquim Mourato enalteceu a importância do percurso das instituições de ensino politécnico e a sua importância para a dinamização social, cultural e económica nos territórios de baixa densidade populacional, destacando a o percurso que tem sido feito pelo Politécnico de Santarém.