Alunos criativos pintam quiosque no Forte da Casa

Os alunos do 12º ano da turma do curso de artes visuais da escola secundária do Forte da Casa estão a pintar o quiosque “Sonho de Arte”. A proposta partiu dos proprietários do espaço, Silvia Gonçalves e Paulo Moreira, como forma de combater o vandalismo. “O quiosque estava com grafites. Como sabíamos deste curso queríamos fazer uma coisa diferente”, explicou Silvia Gonçalves a O MIRANTE.

A professora de desenho Isabel Brito acompanha os 18 alunos da turma há três anos e considera interessante os jovens passarem pela experiência de ter um projecto concretizado na prática. Os trabalhos dos alunos foram apresentados em papel aos proprietários que optaram por escolher um elemento de cada grupo de alunos.

Uma notícia para conferir na íntegra numa das próximas edições de O MIRANTE